Депутаты Заксобрания Красноярского края побывали на «Красцветмете» и узнали о стратегии его развития

Депутаты комитета по экономике и налоговой политике Законодательного Собрания Красноярского края побывали на ОАО «Красцветмет» имени В. Н. Гулидова. Руководство завода представило итоги работы в 2025 году и стратегию развития компании.
Парламентарии побывали в лабораториях научно-технологического центра, на участке отгрузки готовой продукции и в центре операционного управления производством. Сейчас штат компании составляет около 3 тыс. человек.
Большое внимание здесь уделяется культуре безопасности — в прошлом году не было допущено ни одного случая производственного травматизма. Также важны направления автоматизации процессов, интеграции в краевые и федеральные инициативы, поддержке семей с детьми и экологии. В 2026 году в компании запустят демографическую программу. Проекты, направленные на планомерное снижение нагрузки на экосистему и безотходное производство, играют немаловажную роль в портфеле компании.
Напомним, «Красцветмет» — государственное предприятие, 100% акций которого находятся в собственности Красноярского края. Компания производит все металлы платиновой группы, золото и серебро из минерального и вторичного сырья, выпускает ювелирные и технические изделия. «Красцветмет» выполняет инжиниринговые работы и предлагает технологии для различных отраслей промышленности. Генеральный директор Михаил Дягилев рассказал о планах, среди которых модернизация производственной базы, расширение мощностей переработки вторичного сырья, развитие трейдинговых операций.
Егор Васильев, председатель комитета по экономике и налоговой политике краевого парламента, отметил, что «Красцветмет» — это «жемчужина краевой собственности», предприятие устойчиво стоит на ногах.
«“Красцветмет” уверенно движется вперёд. Год назад у нас возникали вопросы в связи с изменением структуры компании и потенциальным уменьшением доли аффинажного производства. Однако сегодня видно, что показатели выручки растут, прибыль не снижается. Сформировалась серьёзная команда, заработные платы на рыночном уровне, работают социальные программы, предприятие участвует в национальных проектах. “Красцветмет” демонстрирует верную стратегию: при изменении конъюнктуры и внешних условий быстро перестраивается, открывает новые направления бизнеса и становится в них лидером. Сейчас он не ограничивается производством драгоценных металлов. Есть фундаментальные направления, на которых компания основана, есть высокотехнологичные и перспективные, а есть те, которые ещё 6−10 лет назад не были традиционными, но сейчас показывают отличную прибыль. Чтобы оставаться конкурентоспособным, предприятие стремится быть на два шага впереди рынка. Это доказывает, что государственная собственность Красноярского края эффективна. Предприятие работает как производственный и технологический лидер, — сказал Егор Васильев.