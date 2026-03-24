Красноярцам напомнили с какой периодичностью необходимо обследоваться на выявление туберкулеза

Туберкулез — это инфекционное заболевание. Инкубационный период может длиться от 3 месяцев до нескольких лет. Распространяется это заболевание при попадании возбудителя в воздух от больных туберкулезом, например, при кашле. Возбудитель обычно поражает легкие, но может поражать и другие органы — почки, позвоночник, суставы, головной мозг и др.