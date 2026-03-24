Красноярцам напомнили с какой периодичностью необходимо обследоваться на выявление туберкулеза

Специалисты красноярского Роспотребнадзора напомнили о необходимости регулярно проходить обследования на выявление туберкулеза.

Во Всемирный день борьбы с туберкулёзом, который отмечается 24 марта, специалисты красноярского Роспотребнадзора напомнили о необходимости регулярно проходить обследования на выявление этого заболевания.

Туберкулез — это инфекционное заболевание. Инкубационный период может длиться от 3 месяцев до нескольких лет. Распространяется это заболевание при попадании возбудителя в воздух от больных туберкулезом, например, при кашле. Возбудитель обычно поражает легкие, но может поражать и другие органы — почки, позвоночник, суставы, головной мозг и др.

Туберкулез может протекать в бессимптомной форме или с минимальным количеством симптомов и выявляется случайно. Некоторые формы туберкулёза, особенно в запущенных случаях, могут привести к инвалидности или к неблагоприятному исходу.

Регулярное обследование на туберкулёз гарантирует раннее выявление заболевания:

проба Манту или диаскинтест проводится ежегодно детям до 14 лет; флюорографическое обследование органов грудной клетки (не реже 1 раза в год) проводится подросткам и взрослым.

Специалисты напомнили, что своевременное выявление туберкулёза позволяет начать эффективное лечение на ранних стадиях заболевания и предотвратить его распространение.

