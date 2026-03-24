На Дону автоматизировали процедуру выдачи разрешений на строительство жилья

В Ростовской области подвели первые итоги новой градостроительной политики. Губернатор Юрий Слюсарь рассказал депутатам Заксобрания, как за год удалось переломить ситуацию с точечной застройкой и заставить инвесторов думать о школах и детсадах.
Главная проблема, которая копилась годами, — жилые кварталы росли как грибы, а вот социальная инфраструктура за ними не поспевала. Новые микрорайоны оставались без школ, детсадов и поликлиник. Люди въезжали в квартиры, а возить детей приходилось через весь город.
В прошлом году губернатор решил действовать жестко и системно. Весной 2025-го самые важные градостроительные полномочия забрали с муниципального уровня на областной. Эксперимент начали с Ростовской агломерации — Ростова, Батайска, Аксая и прилегающих районов. Полгода ушло на подготовку: писали законы, создавали градостроительный совет под руководством губернатора, привлекали экспертов и архитекторов. К концу года система заработала в полную силу.
Главный инструмент — механизм комплексного развития территорий (КРТ). Теперь застройщик не может просто воткнуть многоэтажку посреди поля. Если хочешь строить жилье — обязательно обеспечь людей объектами «социалки». Либо возводи их за свой счет, либо плати так называемый «инфраструктурный взнос». Для Ростова ставку по нему уже посчитали — 11 тысяч рублей с каждого квадратного метра. Деньги как раз и пойдут на развитие социальной инфраструктуры.
Наконец, появились «первые ласточки» — два проекта будут реализованы в Аксае, на выезде из Ростова. Там на 106 гектарах появится больше миллиона квадратных метров жилья, и сразу с нормальной инфраструктурой.
Также сейчас активно застраивается территория старого аэропорта, которая теперь называет микрорайоном «Новый Ростов». Здесь появится пять школ, десять детсадов, четыре поликлиники, парки и спортобъекты. Всего построят почти 1,8 миллиона квадратных метров жилья. В перспективе здесь будут жить 56 тысяч человек — своеобразный город в городе. Инвестор активно застраивает микрорайон — уже выполнил 13 процентов от общего плана. Сдано 18 домов площадью 234 тысячи квадратных метров.
«Нам нужно было синхронизировать строительство домов с созданием социальных объектов. Были сотни тысяч метров, где не хватало школ и садиков. Ситуация требовала вмешательства, и этот подход удалось реализовать», — подчеркнул Юрий Слюсарь.
Еще одна боль Ростова — внешний облик города. Стеклянные коробки, безликие фасады, хаотичная застройка. Теперь за этим тоже следят. Градсовет рассмотрел 577 заявок от застройщиков. 120 проектов завернули, так как они не соответствуют требованиям. К обсуждению сегодня активно привлекают архитекторов и общественников.
«Мы пытаемся корректировать решения там, где стройка еще не началась, чтобы привести в порядок внешний облик Ростова. Голос экспертов и общественников теперь услышан», — добавил губернатор.
Еще одно ноу-хау: все градостроительные услуги переводят в электронный формат через региональную систему ГИСОГД. В прошлом году обработали почти пять тысяч заявлений. Отказов много — 80 процентов по разрешениям на строительство. Но это не придирки, а жесткий контроль качества документации.
Таким образом, новая градостроительная политика заработала. И теперь Ростовскую агломерацию будут развивать не как набор отдельных городов и поселков, а как единый живой организм. Очевидно, что выбор этой модели продиктован необходимостью строить большие комплексы, что в донской столице делать сложно и в связи с исчерпанием территорий под застройку. Ростов-на-Дону остается самым компактным по площади городом-миллионником в России, поэтому более целесообразным видится комплексное развитие в формате агломерации с соседними населенными пунктами.
Между тем, в Ростовской области прорабатываются еще пять проектов комплексного развития территории (КРТ). Как отметил министр строительства региона Сергей Куц, в случае их одобрения новые многоэтажные дома появятся в Ростове и Аксае на общей площади в 48 гектаров. Планируется возвести 510 тысяч квадратных метров жилья.