Демешин: построить «Хабаровск-Сити» помогут китайские инвесторы

На прямой линии 24 марта Дмитрий Демешин рассказал, что после Российско-Китайского форума уже поступили первые заявки от иностранных инвесторов. Он подчеркнул, что Китай активно интересуется крупными проектами на Дальнем Востоке, и «Хабаровск-Сити» станет одним из ключевых направлений сотрудничества.
Проект «Хабаровск-Сити» входит в мастер-план Хабаровска и будет реализован на территории «Городской Гавани». Общая площадь застройки превысит 1,5−2 миллиона квадратных метров. Здесь появятся современные деловые небоскрёбы, жилые кварталы бизнес-класса, социальные объекты, набережная, амфитеатр и центр водных видов спорта.
Губернатор отметил, что без участия китайских партнёров развитие территории будет идти медленнее. Привлечение инвесторов позволит быстрее построить новые дороги, социальные объекты и создать тысячи рабочих мест для жителей края.
«Мы провели Российско-Китайский форум, чтобы привлечь иностранных инвесторов, первые заявки уже есть. Развитие “Хабаровск-Сити” тоже не обойдётся без участия китайских инвесторов. Все это — тысячи новых рабочих мест», — заявил глава края.
Второй Российско-Китайский форум пройдёт в Хабаровске уже в начале сентября. Губернатор выразил уверенность, что совместная работа с китайскими партнёрами позволит превратить «Хабаровск-Сити» в современный деловой и жилой центр Дальнего Востока.