Алексей Беспрозванных пригласил Владимира Путина на 80-летие Калининградской области

— Вы знаете, что в 2026 году мы отмечаем 80-летие Калининградской области, у нас будет комплекс торжественных мероприятий, — рассказал Алексей Беспрозванных. — Но всегда юбилей — это подведение итогов того, что сделано, и в том числе планы на будущее. Поэтому мы формируем программу «Калининград — 80−85» на следующие пять лет, перечень объектов, которые нужно реконструировать, это культура и спорт, это парки, места отдыха и так далее. Мы хотим просто привести в порядок всё, что очень важно и нужно жителям. Одно из ключевых мероприятий — это X Российско-Китайские молодежные летние игры, пройдут в конце мая у нас. Приедет достаточно большое количество спортсменов, большая делегация, порядка 800 человек. Безусловно, проведем их на высоком уровне, поскольку у нас инфраструктура уже есть.