Алексей Беспрозванных пригласил Владимира Путина на 80-летие Калининградской области

Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Алексеем Беспрозванных, во время которой глава региона пригласил президента на предстоящий юбилей области.
— Вы знаете, что в 2026 году мы отмечаем 80-летие Калининградской области, у нас будет комплекс торжественных мероприятий, — рассказал Алексей Беспрозванных. — Но всегда юбилей — это подведение итогов того, что сделано, и в том числе планы на будущее. Поэтому мы формируем программу «Калининград — 80−85» на следующие пять лет, перечень объектов, которые нужно реконструировать, это культура и спорт, это парки, места отдыха и так далее. Мы хотим просто привести в порядок всё, что очень важно и нужно жителям. Одно из ключевых мероприятий — это X Российско-Китайские молодежные летние игры, пройдут в конце мая у нас. Приедет достаточно большое количество спортсменов, большая делегация, порядка 800 человек. Безусловно, проведем их на высоком уровне, поскольку у нас инфраструктура уже есть.
По словам губернатора, юбилейными мероприятиями дело не ограничится. В рамках программы «Калининград — 80−85» планируется открыть филиал Национального центра «Россия» на площади, где раньше находился Дом Советов.
— Для нас это имеет и стратегическое значение. На Дальнем Востоке — восточные ворота в Россию, а в Калининграде — западные. Поэтому с большим удовольствием хотел бы пригласить Вас на 80-летие Калининградской области в этом году, — сказал Алексей Беспрозванных.
Владимир Путин поблагодарил за приглашение.