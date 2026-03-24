Старинную кирху в Ясном передали в безвозмездное пользование администрации муниципалитета

Православный приход храма Святого Воскресения Господня передал администрации Славского района в безвозмездное пользование кирху Каукемена в поселке Ясное. Об этом сообщается на страничке администрации в «ВК».
С 2007 года здание носит статус объекта культурного наследия регионального значения.
«В ближайшее время демонтируем забор и будем потихоньку облагораживать территорию», — прокомментировал глава округа Сергей Яцков.
Кирха в Каукемене заложена в 1702 году. Освящение состоялось 12 декабря 1706 года. В 1722 году в кирхе установлен орган, кирха имела четыре колокола.
27 мая 1904 года в кирхе произошел пожар. Восстановленная кирха открыта 9 декабря 1906 года.
В результате боевых действий 1945 года кирха практически не пострадала. В 1947 году разобран орган. В послевоенные годы здание использовалось в хозяйственных нуждах, в северном притворе были пробиты широкие ворота.
В 1980-х годах в кирхе произошел пожар, здание лишилось кровли.
Будущее здания неизвестно.