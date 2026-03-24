В Пермском крае проходит неделя профилактики туберкулеза

В Пермском крае, по итогам 2025 года, отмечено снижение заболеваемости. Показатель составил 34,5 случая на 100 тысяч человек — это почти на 14% меньше, чем годом ранее. Чаще всего болезнь выявляют у людей в возрасте 35−44 лет. Мужчины болеют примерно в два раза чаще женщин. До 40% новых случаев приходится на людей с ВИЧ.