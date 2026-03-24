В Пермском крае проходит неделя профилактики туберкулеза

24 марта в стране стартовала Неделя профилактики инфекционных заболеваний. Она приурочена ко Всемирному дню борьбы с туберкулёзом — дате, призванной напомнить о серьёзных последствиях этой болезни для общества и экономики, а также усилить меры по её искоренению. Символом кампании традиционно считается белая ромашка.
Туберкулёз — это инфекция, вызванная микобактериями. Чаще всего страдают лёгкие, однако болезнь может затронуть и другие органы: кости, суставы, кожу, глаза, лимфатические узлы и мочеполовую систему. Заболевание остаётся опасным, особенно если его не выявить вовремя.
Возбудитель отличается высокой устойчивостью к внешней среде. Без солнечного света бактерии могут долго сохраняться: до 10 дней в пыли, до трёх месяцев на бумаге и до пяти месяцев в воде.
По данным мировой статистики, туберкулёз остаётся одной из ведущих причин смертности. Ежедневно болезнь уносит более 4 тысяч жизней, при этом десятки тысяч людей заражаются. Несмотря на это, заболевание поддаётся лечению и профилактике.
В Пермском крае, по итогам 2025 года, отмечено снижение заболеваемости. Показатель составил 34,5 случая на 100 тысяч человек — это почти на 14% меньше, чем годом ранее. Чаще всего болезнь выявляют у людей в возрасте 35−44 лет. Мужчины болеют примерно в два раза чаще женщин. До 40% новых случаев приходится на людей с ВИЧ.
Также изменилась социальная структура заболевших: доля работающих снизилась, а число заболевших среди неработающего населения выросло. При этом общая распространённость и смертность от туберкулёза в регионе продолжают снижаться.
Одна из главных проблем — скрытое течение болезни. На ранних стадиях человек может не ощущать симптомов и вести обычный образ жизни. Иногда туберкулёз напоминает простуду: появляется слабость, кашель, небольшая температура, ухудшается сон и аппетит. Часто люди не обращают внимания на эти признаки, откладывая визит к врачу. Однако именно ранняя диагностика позволяет полностью вылечить заболевание.
В целом по России за последние годы число заболевших сократилось более чем в два раза, а смертность — в четыре раза. Тем не менее остаётся проблема лекарственно-устойчивых форм туберкулёза и сочетания болезни с ВИЧ. В группе риска — дети, пожилые люди и пациенты с ослабленным иммунитетом.
Лечение туберкулёза требует времени и дисциплины: пациенту необходимо принимать сразу несколько препаратов в течение минимум полугода, а иногда — до двух лет. В отдельных случаях применяется хирургия. Заразиться можно воздушно-капельным путём, реже — через продукты от больных животных или от матери к ребёнку во время беременности.
Особое внимание уделяется профилактике. Детям делают прививку БЦЖ в первые дни жизни, затем ежегодно проводят тесты на выявление инфекции и при необходимости — ревакцинацию. Важно также полностью проходить назначенное лечение.
Взрослым рекомендуется ежегодно проходить медицинские осмотры, включая флюорографию. Это исследование помогает выявить болезнь на ранней стадии. Для людей из группы риска обследование проводят чаще.
Пройти флюорографию можно в поликлинике по месту жительства, специализированных медцентрах или в передвижных кабинетах, которые работают на предприятиях и в районах с повышенным риском.
Специалисты напоминают: простые привычки помогают снизить риск заболевания. Важно вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек, больше двигаться, соблюдать гигиену и своевременно лечить любые болезни.
Главное условие успешной борьбы с туберкулёзом — его раннее выявление. Именно это даёт шанс на полное выздоровление.