В селе Желанном Омской области отремонтируют краеведческий музей

Краеведческий музей в селе Желанном Одесского района Омской области преобразится по нацпроекту «Семья». Капитальный ремонт будет проходить в три этапа, сообщил глава региона Виталий Хоценко.
«В год, когда наш регион носит статус Культурной столицы России, запланировали обновление ряда объектов. В их числе и музей в селе Желанном Одесского района. Капремонта здесь не было с момента постройки. На обновление направляем более 65 млн рублей», — рассказал Хоценко.
Желанновский краеведческий музей расположен в двухэтажном здании 1984 года постройки общей площадью почти 900 кв. м. В учреждении обновят кровлю и фасад, заменят системы отопления, электроснабжения, водоотведения и канализации, проведут внутреннюю отделку помещений, установят новые окна и двери.
Ранее при поддержке национальных проектов «Культура» и «Семья» отремонтировали шесть музеев в Тюкалинском, Азовском, Калачинском, Русско-Полянском, Тарском и Полтавском районах региона. Кроме того, в порядок привели фасад Омского государственного историко-краеведческого музея и закупили новое оборудование для Омского областного музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.