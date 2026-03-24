Почему нельзя покупать селедку в банке, рассказал эксперт волгоградцам

Волгоградцы, которые любят селедку и ценят время, часто берут готовое филе в банках: открыл — и на стол. Но эксперты советуют не торопиться с такой покупкой.
Директор рыбной лавки Олег Гугунава объяснил, почему этот формат чаще разочаровывает, чем радует.
Главная проблема — в технологии. Подавляющее большинство селедочного филе в банках и пластиковых упаковках делают не ручной разделкой, когда косточки аккуратно вынимают пинцетом. Вместо этого используют специальные растворы, которые размягчают кости. Эти вещества разрешены и считаются безопасными, но они меняют структуру рыбы.
В итоге филе становится тоньше, теряет плотность и тот самый насыщенный вкус, за который мы любим селедку. Покупая банку, вы проигрываете дважды: и по вкусу, и по фактическому количеству продукта. Упаковка выглядит объемной, но реальной рыбы в ней меньше, чем если бы вы купили целую сельдь и разделали ее сами.
Что же выбрать волгоградцам? Эксперт предлагает три варианта. Самый лучший — целая селедка, которую вы разделываете самостоятельно. Так вы точно получите максимум вкуса и пользы. Для тех, кто не хочет возиться с разделкой, подойдет готовое филе из магазина — но не в банке, а в вакуумной упаковке или на развес. Селедку в банке Олег Гугунава рекомендует покупать только в крайнем-крайнем случае, когда других вариантов просто нет.
Так что в следующий раз, когда окажетесь у рыбной полки, вспомните этот совет. Небольшая экономия времени может обернуться потерей качества — а селедка того не стоит.
