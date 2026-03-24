В Липецкой и Воронежской областях ввели режимы опасности атаки БПЛА

ВОРОНЕЖ, 24 мар — РИА Новости. Режимы опасности атаки БПЛА вводятся в Липецкой и Воронежской областях, сообщили губернаторы регионов Игорь Артамонов и Александр Гусев.
Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области в 13.43. Опасность атаки БПЛА в Воронежской области была введена в 13.42 мск.
«На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — написал Артамонов в своем Telegram-канале. «Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», — предупредил Гусев в своем Telegram-канале.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.