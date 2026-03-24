Разработан подход, помогающий инноваторам точнее оценивать технологические риски

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Российские исследователи разработали подход, который позволяет более точно и всесторонне оценивать возможные риски и позитивные эффекты от внедрения новых технологий в разрабатываемые продукты и технологические цепочки. Новый подход уже был апробирован в работе крупной аэрокосмической корпорации, сообщила пресс-служба «Сколтеха» (входит в группу ВЭБ.РФ).
«Отзывы от индустриальных партнеров, включая крупную аэрокосмическую корпорацию, были исключительно положительными, Этот подход превращает процесс принятия решений из простой проверки реализуемости в стратегическую оценку создания ценности, приобретения знаний и осознанного принятия рисков», — заявил профессор «Сколтеха» Клеман Фортин, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как отмечают ученые, внедрение различных технических инноваций в производство сопряжено с существенным риском для технологических компаний, так как этот процесс далеко не всегда улучшает конкурентные преимущества разрабатываемых продуктов и иногда приводит к провалу. По этой причине системные инженеры часто рассматривают новые технологии в первую очередь как источник потенциальных рисков.
Российские исследователи предложили новый подход, который ориентирован не только на минимизацию вероятности появления подобных трудностей при внедрении технологий, но и построение баланса между тремя критериями: потенциалом прорыва, обучением и риском. Первые два критерия позволяют оценить то, какие знания и перспективы для новых технологических прорывов получает компания в процессе интеграции даже не самых удачных технологий.
Подход включает два взаимодополняющих метода. В рамках первого из них объединяются и согласуются оценки экспертов из разных технологических областей, а второй подход позволяет количественно оценить все три критерия с помощью математических моделей. Он основан на базе выведенного учеными показателя — потенциала технологического прорыва, который измеряет вклад технологии в ценность продукта непосредственно с точки зрения пользователя.
Работа этого подхода была проверена в нескольких отраслях промышленности, в том числе в одной из крупных аэрокосмических корпораций для оценки перспектив внедрения новых авиационных технологий, а также в других областях экономики, в том числе в индустрии носимой электроники. Метод особенно хорошо проявил себя в визуализации компромиссов, неизбежных при выборе того или иного решения, что важно при решении практических задач, подытожили исследователи.