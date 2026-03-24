На острове Большой Уссурийский в 2026 году засеют 1400 гектаров земли.

В рамках развития сельскохозяйственного потенциала острова Большой Уссурийский в текущем году будет обработано 1400 гектаров земли. Помимо традиционных культур, аграрии приступят к экспериментальному выращиванию риса, а также закладке интенсивного сада с яблонями, абрикосами и виноградом. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Губернатор Дмитрий Демешин сообщил, что этот шаг станет новым этапом развития сельского хозяйства в регионе. Несмотря на болотистый характер почв, власти совместно с минсельхозом прорабатывают оптимальные культуры для посевной. Уже закуплена необходимая техника.
«Посеять можно что угодно, и виноград тоже. Решили попробовать то, чего не делали раньше — рис, интенсивный сад. Что приживется мы пока не понимаем. Не получится в этом году — будем пробовать другое», — отметил губернатор. Конечная цель насытить местные прилавки собственной продукцией и организовать экспорт в соседний Китай, учитывая растущий туристический поток.