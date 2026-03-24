Как прошло выступление пианиста Александр Ключко в Волгограде?

Волгоградцы уже в третий раз услышали виртуозное, эмоционально вовлеченное исполнение пианиста Александра Ключко. Местной публике лауреат многочисленных престижных музыкальных конкурсов известен как яркий солист, мастер интересных интерпретаций сочинений самого широкого круга композиторов. Каждая встреча с публикой для него — живой диалог.
На этот раз музыкант посетил город-герой благодаря поддержке программы Минкульта РФ «Всероссийские филармонические сезоны». Ценителей классической музыки принимал Волгоградский академический симфонический оркестр под управлением заслуженного артиста России Андрея Аниханова.
Вечер открылся фортепианным концертом ля минор Роберта Шумана.
«Я включил это произведение в свой репертуар совсем недавно, в этом концертном сезоне. Волгоград стал вторым городом, где мы с замечательным филармоническим оркестром исполнили романтический шедевр. Благодарен публике за теплый прием: мне было приятно, что зал был на одной волне со мной, оркестром и музыкой», — отметил пианист.
Далее словно на одном дыхании прозвучала симфония № 5 Петра Ильича Чайковского, близкого Шуману по духу выразительным мелодизмом и исповедальностью.
Благодарность за эту удивительную по красоте и масштабности музыку публика выразила неутомимыми овациями, криками «браво» и цветами.