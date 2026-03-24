Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярцы недовольны качеством дорог в городе

Newslab провел опрос и выяснил, как красноярцы оценивают качество дорог в городе.

Голосование проходило на сайте интернет-газеты. В рамках опроса выяснилось, что большая часть респондентов (48,7%) не находит цензурных слов для описания асфальта в краевой столице.

25,5% оценивают качество автодорог в в городе как удовлетворительное; 22,9% задаются вопросом: «А где в Красноярске дороги?»; 2,9% считают, что с асфальтом в региональном центре все нормально.

Напомним, в начале марта в Красноярске стартовала ревизия дорожного покрытия после зимы. После этого мэр Сергей Верещагин поручил городским службам «усилить ликвидацию дорожных ям», чтобы обеспечить безопасность движения на улицах. Ремонт традиционно должны осуществить с применением технологии литого асфальта.

Мэр отметил, что он сам регулярно ездит по городу, читает комментарии красноярцев и понимает, что выполняемые объемы нужно увеличить:

«Службы взяли эту задачу в работу. К комплексному ремонту дорог приступим при благоприятной погоде», — пояснил Сергей Верещагин.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.