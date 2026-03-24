Сроки охоты на пернатую дичь изменены в Волгоградской области в 2026 году

Сроки весенней охоты на пернатую дичь в Волгоградской области изменились в 2026 году. На юге региона охота на птиц уже открылась 21 марта. В северных районах сезон начнется в субботу, 28 марта.
Как сообщили в Облкомприроды, охота на селезней с живыми подсадными утками в Волгоградской области продлится вплоть до 19 апреля. Поохотиться на водоплавающую и боровую дичь в южных районах можно будет до 30 марта.
К южной зоне охотничьих хозяйств Волгоградской области относятся угодья Быковского и Городищенского, Калачевского и Котельниковского, Ленинского и Николаевского, Октябрьского и Палласовского, Светлоярского и Среднеахтубинского, Суровикинского и Чернышковского районов.
Остальные охотхозяйства 21 района Волгоградской области относятся к северу региона. Там сезон весенней охоты на пернатых стартует в 2026 году 28 марта и продлится до 6 апреля.
Заявления на добычу пернатой дичи охотники могут подать на бумаге в МФЦ или по почте, в цифре — через портал Госуслуг.
Более полумиллиарда рублей в год на платных парковках получат власти Волгограда.