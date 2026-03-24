Иван Кротт теперь официально стал ректором ОмГУ

Ранее он пришёл в вуз и заменил Сергея Замятина.

Источник: Om1 Омск

Иван Кротт стал ректором ОмГУ. Приказ о его назначении на этот пост подписал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Напомним, что с апреля 2025 года Кротт исполнял обязанности руководителя вуза. Он заменил Сергея Замятина, который был главой учреждения с декабря 2022 года.

Отметим, что с декабря 2018 года Кротт исполнял обязанности ректора Омского государственного педагогического университета. В ноябре 2019 года был избран ректором ОмГПУ, а в ноябре 2024 года — первым проректором университета.

Кроме того, с апреля 2023 года по октябрь 2024 года он являлся заместителем председателя правительства и министром образования Омской области.

Узнать больше по теме
Валерий Фальков: биография министра образования РФ и экс-ректора ТюмГУ
В 2025 году в РФ стартует реформа высшего образования. Последнюю утвердил глава Минобрнауки России Валерий Фальков: с ее помощью чиновник планирует повысить качество подготовки специалистов для отечественных отраслей экономики. Собрали ключевую информацию о министре образования и его квалификации.
Читать дальше