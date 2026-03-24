Иван Кротт теперь официально стал ректором ОмГУ

Иван Кротт стал ректором ОмГУ. Приказ о его назначении на этот пост подписал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. Об этом сообщили в пресс-службе университета.
Напомним, что с апреля 2025 года Кротт исполнял обязанности руководителя вуза. Он заменил Сергея Замятина, который был главой учреждения с декабря 2022 года.
Отметим, что с декабря 2018 года Кротт исполнял обязанности ректора Омского государственного педагогического университета. В ноябре 2019 года был избран ректором ОмГПУ, а в ноябре 2024 года — первым проректором университета.
Кроме того, с апреля 2023 года по октябрь 2024 года он являлся заместителем председателя правительства и министром образования Омской области.