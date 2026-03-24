Сад-трансформер впервые разобьют на Университетской набережной

На Большом проспекте Васильевского острова в 2026 году отремонтируют газоны, приведут в порядок ограждения и металлические решетки. А бульвар от 1-й линии до Наличной улицы полностью благоустроят в 2026—2027 годах. В этом году там высадят 15 деревьев, 884 кустарника и 300 многолетних цветов, в следующем — 89 деревьев, около 5 тысяч кустарников и больше 500 многолетников.