В Подмосковье ввели дополнительное обследование для курильщиков

Пилотный проект по ранней диагностике рака легких запустили в Московской области в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он направлен на жителей старше 45 лет, имеющих большой стаж курения — не менее одной пачки в день в течение 10 лет, сообщили в министерстве информации и молодежной политики Подмосковья.
В ходе диспансеризации пациенты проходят анкетирование, после чего их направляют на второй этап обследования. В рамках проекта вместо флюорографии им будут проводить КТ, которая позволяет выявить в тканях малейшие изменения. Записаться на диспансеризацию можно через региональный портал, чат-бот в МАХ или по телефону 122.
«При обнаружении патологии высокого риска — подозрительных узлов — пациент будет направлен к торакальному онкологу-хирургу для определения тактики дообследования и лечения. Пока в проекте участвуют четыре больницы: Солнечногорская, Истринская, Клинская и Красногорская. В перспективе планируем тиражировать его и на другие медучреждения», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального минздрава Максим Забелин.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.