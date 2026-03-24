Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Демешин сделал заявления о судьбе двух аэропортов в Хабаровском крае

На прямой линии 24 марта губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин ответил на вопросы жителей о развитии воздушного сообщения внутри региона.

Губернатор сообщил, что передача аэропорта Хурба в Комсомольске-на-Амуре в краевую собственность завершена — теперь там планируется привлечь инвестора и превратить аэропорт в полноценный транспортный хаб. Оттуда будут запущены новые вертолётные маршруты в отдалённые поселки края.

Отдельно Дмитрий Демешин затронул ситуацию с аэропортом «Охотск» — местный житель возмутился, что ремонт взлётно-посадочной полосы продвигается медленно, и попросил озвучить конкретные сроки, когда работы будут завершены. Губернатор ответил, что ровно этим же вопросом задался и он сам, когда посещал с визитом Охотский район осенью прошлого года. На ремонт ВПП, пояснил глава края, уже выделено почти 3 миллиарда рублей, а работы планируется завершить ориентировочно в пределах двух лет.

Губернатор подчеркнул, что контроль за ходом реконструкции будет жёстким.

«Контролировать будем вместе с жителями», — пообещал он.

Развитие малой авиации и улучшение доступности северных территорий остаётся одним из приоритетов краевых властей. Губернатор заверил, что работа в этом направлении будет продолжена.