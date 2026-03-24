В Башкирии взорвали лед на реке Ай

По информации пресс-службы МЧС по РБ, с 24 марта в течение нескольких дней для ослабления льда запланировано проведение взрывных работ в Мечетлинском, Салаватском и Дуванском районах республики.
Сегодня взорвали лед в Дуванском районе на реке Ай в районе Месягутово. Завтра работы пройдут в Мечетлинском районе на реке Ай. Затем — в Салаватском районе на реке Юрюзань.
Для мониторинга состояния уровней рек и оперативного проведения противопаводковых мероприятий работают оперативные группы МЧС России и беспилотная авиация.