В Башкирии взорвали лед на реке Ай

В республике продолжаются работы по предотвращению паводков.

Источник: МЧС по РБ | Вк

По информации пресс-службы МЧС по РБ, с 24 марта в течение нескольких дней для ослабления льда запланировано проведение взрывных работ в Мечетлинском, Салаватском и Дуванском районах республики.

Сегодня взорвали лед в Дуванском районе на реке Ай в районе Месягутово. Завтра работы пройдут в Мечетлинском районе на реке Ай. Затем — в Салаватском районе на реке Юрюзань.

Для мониторинга состояния уровней рек и оперативного проведения противопаводковых мероприятий работают оперативные группы МЧС России и беспилотная авиация.