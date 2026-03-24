На содержание Северного и Южного обходов Калининграда выделяют 140 млн рублей

Финансирование рассчитано на два года.

Управление дорожного хозяйства Калининградской области готовится к поиску подрядчика для выполнения работ по содержанию Северного и Южного обходов Калининграда. Анонс закупки опубликовали на сайте регионального центра торгов.

На содержание указанных дорог власти предусматривают 140 млн рублей. Финансирование рассчитано на два года. 60 млн планирую освоить в текущем году, ещё 80 — в 2027-м. Указанная стоимость за условную единицу — 11 288 620 рублей. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

В августе 2025 года на содержание Северного обхода Калининграда выделяли 90 млн рублей. 20 млн рублей планировали потратить в 2025 году, ещё 70 млн — в 2026-м. Контракт заключили с ООО «Дорсис». В настоящее время его исполнение завершено.