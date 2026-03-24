Пермь в конце марта примет первую игру ⅛ финала Премьер-лиги КВН

Пермь с 31 марта по 3 апреля станет местом проведения телевизионных съемок игр ⅛ финала Премьер-лиги КВН. Команды выступят перед зрителями и жюри в трех конкурсах: «Приветствие», импровизация и музыкальное домашнее задание.
Оценивать выступления команд будут: зампредседателя краевого правительства Алексей Черников, заместитель генерального директора ТТО «АМИК» Рубен Партевян, актер и шоумен Игорь Ознобихин, видеоблогер и телеведущая Карина Кросс, финалист Высшей лиги КВН 2025 года Гарик Пекшев. Ведущим станет Арсений Агапов.
В первый съемочный день на сцену Большого зала краевой филармонии выйдут команды: «Москвичи РЭУ им. Плеханова» (Москва), «Квадрат Малевича» (ДГТУ, Ростов на Дону), «Джентльмены удачи» (Курганская область), «Нас не догонят» (РУДН им. Патриса Лумумбы, Москва, «ИЖАУ» (Ижевск), «СПП» (ПНИПУ, Пермь и Соликамск).
В первых играх примут участие 27 команд из России и Казахстана. Билеты на все четыре игровых дня доступны в сервисе «Яндекс Афиша».
В январе глава Прикамья Дмитрий Махонин и генеральный директор творческого объединения АМИК Александр Масляков подписал соглашения о сотрудничестве. После завершения сотрудничества с телевизионной Первой лигой КВН регион примет игры Премьер-лиги.