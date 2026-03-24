Волгоградцам напомнили о проверках целей и получателей денежных переводов

С владельцами таких счетов должны по телефону связаться представители финансовой организации. Звонок необходим, чтобы удостовериться, что человек совершает сознательные действия и не находится под влиянием аферистов. По данным «Коммерсанта», у сотрудников банка есть алгоритмы работы для разного рода случаев. К примеру, клиенту, пытавшемуся оплатить новый автомобиль или услуги медицинских организаций, достаточно будет рассказать о цели перевода. При этом, если крупная сумма предназначается близкому человеку, то финансовая организация может попросить подтвердить родственную связь с получателем.