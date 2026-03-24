МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Журналист из США Кристофер Хелали, подписавший контракт с Вооруженными силами России, давно планировал отправиться в зону СВО, рассказал aif.ru финский военный корреспондент Кости Хейсканен.
Отмечается, что ранее независимый американский журналист, правозащитник и член Компартии США Кристофер Хелали подписал контракт и отправится в зону СВО.
«С Кристофером мы давно дружим и были на многих мероприятиях. На “Жириновских чтениях”, на гала-ужине он объявил, что хочет подписать контракт с Вооруженными силами РФ и защищать Донбасс. Год назад мы с ним про это много беседовали, о разных подразделениях. У Кристофера военная история очень насыщенная», — сказал Хейсканен в беседе с aif.ru.
Военкор подчеркнул, что решение Хелали отправиться на СВО держалось в секрете в целях безопасности. Хейсканен добавил, что американский журналист много рассказывал о зверствах ВСУ в Курской области, об ударах в Белгородской области и про Донбасс.
«Несмотря на то, что его запугивают и ему угрожают, он продолжает гнуть свою линию», — отметил Хейсканен.