Военкор Хейсканен: журналист из США Хелали давно планировал отправиться на СВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Журналист из США Кристофер Хелали, подписавший контракт с Вооруженными силами России, давно планировал отправиться в зону СВО, рассказал aif.ru финский военный корреспондент Кости Хейсканен.

Отмечается, что ранее независимый американский журналист, правозащитник и член Компартии США Кристофер Хелали подписал контракт и отправится в зону СВО.

«С Кристофером мы давно дружим и были на многих мероприятиях. На “Жириновских чтениях”, на гала-ужине он объявил, что хочет подписать контракт с Вооруженными силами РФ и защищать Донбасс. Год назад мы с ним про это много беседовали, о разных подразделениях. У Кристофера военная история очень насыщенная», — сказал Хейсканен в беседе с aif.ru.

Военкор подчеркнул, что решение Хелали отправиться на СВО держалось в секрете в целях безопасности. Хейсканен добавил, что американский журналист много рассказывал о зверствах ВСУ в Курской области, об ударах в Белгородской области и про Донбасс.

«Несмотря на то, что его запугивают и ему угрожают, он продолжает гнуть свою линию», — отметил Хейсканен.

