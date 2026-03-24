Расписание дачных автобусов в Волжском весной-летом 2026 года

Автобусы № 51 «37 микрорайон — СНТ “Исток” будут работать все дни, кроме понедельника. По вторникам, средам, пятницам, выходным и праздничным дням время отправления от остановки “37 микрорайон”: 6:20, 8:14, 13:20, 16:00. В обратную сторону, с конечной “СНТ “Исток””, автобусы отправятся: 7:22, 9:16, 14:22, 17:02, 18:57.