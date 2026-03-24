Путин попросил Беспрозванных обратить внимание на укомплектованность бригад «скорой помощи»

— В 2024 году, как только приехал в регион, сразу обратил на это внимание, — согласился губернатор. — За 2025 год своим решением специально повысил заработную плату, мы укомплектовали бригады на 46 человек. Но, кроме того, есть еще один важный момент все-таки помимо укомплектования — это сами «скорые помощи», то есть обновление подвижного состава. За два года хочу, чтобы мы полностью обновили весь подвижной состав. Обязательно уделяем этому внимание.