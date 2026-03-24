«РГ» разбиралась, могли ли родители лишить воспитанника детсада выпускного

Представители ведомства напомнили, что в соответствии со статьей 65 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в дошкольных организациях с родителей взимается только плата за присмотр и уход. Обязательные целевые взносы законодательством не предусмотрены. Все условия прописаны в договоре, который заключается между садом и семьей. В ведомстве также отметили, что вопросы организации мероприятий относятся к компетенции заведующего, а не родительского комитета, так как руководитель является единоличным исполнительным органом. Права ребенка работниками учреждения не нарушены, доступ к образовательным ресурсам обеспечен. Тем не менее заведующей указано на необходимость соблюдения законодательства, а члены родительских комитетов приглашены на беседу для разъяснения их полномочий.