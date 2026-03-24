«РГ» разбиралась, могли ли родители лишить воспитанника детсада выпускного

В одном из детских садов Нижнего Новгорода ребенку чуть не испортили выпускной из-за отказа многодетной мамы сдавать деньги на подарки персоналу. Корреспондент «РГ» разбиралась в ситуации.
В редакцию «РГ» обратилась многодетная мама из Нижнего Новгорода. Ее ребенок ходит в детский сад № 77 в Сормовском районе города. В этом году у него будет выпускной. Родительский комитет группы потребовал сдавать деньги на подарки для всего учреждения: от бухгалтерии до прачечной. Одна из мам инициировала сбор средств.
Для героини нашего материала, матери многодетной семьи, оказавшейся в сложном финансовом положении, такие траты стали бы непосильной ношей. В ответ на отказ сдавать деньги она столкнулась с жестким давлением. В своем обращении в редакцию «Российской газеты» женщина эмоционально описала произошедшее.
«Родительница, которая занимается организацией выпускного, просто взяла и исключила из списка моего ребенка. Вот как все устроено, не сдал — лишился праздника! Говорят, что все взносы в детские сады добровольные… Как так?!» — написала многодетная мама.
Ситуация усугубилась тем, что женщину удалили из общего родительского чата, чтобы она не могла влиять на мнение других родителей.
Ребенка также планировали оставить без подарков и фотоальбома — их должны были вручать после утренника, однако родительский комитет решил оставить без этих презентов девочку, чья мама не захотела скидываться на общие нужды. В разговоре с корреспондентом «РГ» женщина пояснила, что готова оплатить расходы, касающиеся непосредственно ее ребенка, но финансировать подарки для сотрудников сада у нее нет возможности.
«Сам выпускной — это представление в актовом зале, его организуют воспитатели, и моя дочь будет в нем участвовать. По окончании детям дадут подарки, а мой ребенок будет стоять, значит, как оплеванный?» — рассказала женщина.
Она пыталась вступить в диалог с родительским комитетом, но натолкнулась на стену непонимания. По словам женщины, ей четко дали понять: если не хочешь платить — выпускного для дочери не будет.
После обращения «РГ» в департамент образования администрации Нижнего Новгорода была проведена проверка. В ведомстве сообщили, что сами работники учреждения никаких сборов не проводили. В детском саду действует строгий приказ от 12.01.2026 № 24 «Об организации работы по противодействию коррупционным нарушениям», с которым сотрудники ознакомлены под роспись. В департаменте подчеркнули, что информация о сборах была размещена в чате исключительно членом родительского комитета.
Представители ведомства напомнили, что в соответствии со статьей 65 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в дошкольных организациях с родителей взимается только плата за присмотр и уход. Обязательные целевые взносы законодательством не предусмотрены. Все условия прописаны в договоре, который заключается между садом и семьей. В ведомстве также отметили, что вопросы организации мероприятий относятся к компетенции заведующего, а не родительского комитета, так как руководитель является единоличным исполнительным органом. Права ребенка работниками учреждения не нарушены, доступ к образовательным ресурсам обеспечен. Тем не менее заведующей указано на необходимость соблюдения законодательства, а члены родительских комитетов приглашены на беседу для разъяснения их полномочий.
Заведующая МБДОУ № 77 Ирина Пугач в разговоре с корреспондентом «РГ» выразила недоумение действиями родительского комитета. Она категорически заявила, что работа сада не может подменяться инициативой родителей.
«Такая ситуация — это результат неправильного поведения членов родительского комитета. Сама организация торжества — это компетенция детсада, а не родительского комитета. Отказать ребенку в участии в празднике недопустимо», — подчеркнула Ирина Пугач.
Заведующая пояснила, что сценарий праздника и постановка пишутся воспитателями и строго регламентируются, родители не могут самостоятельно исключать детей из списков. Она пообещала, что в пятницу, 27 марта, вопрос будет поднят на собрании с родительским комитетом.
Ирина Пугач призвала родителей не молчать, а сообщать администрации сада обо всех подобных случаях.
Свою оценку ситуации дала Уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области Маргарита Ушакова. Она разделила юридическую и моральную стороны конфликта.
«Ситуация, которая произошла в детском саду, безусловно, неприятная. Администрацией детского учреждения права несовершеннолетнего не нарушены, да и родители-организаторы выпускного, так категорично отнесшиеся к отказу мамы сдавать деньги на подарки сотрудникам детсада, не преступили закон. Однако, полагаю, что для разрешения конфликта необходимо участие третьей стороны», — сказала омбудсмен.
Она отметила, что здесь нужно вмешаться представителям детского учреждения, и важно, чтобы у ребенка остались позитивные впечатления и от детского сада, и от выпускного.
Анализируя всю цепочку событий, нельзя не заметить, что нормы закона никто не нарушил, однако этическая проблема здесь очевидна. Родительское самоуправление не должно превращаться в инструмент дискриминации. Когда взрослые выясняют отношения из-за денег, крайним всегда оказывается ребенок.