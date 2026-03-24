В России снизилась смертность от туберкулеза

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Смертность от туберкулеза снизилась в России в три раза, а заболеваемость — в 2,5 раза, сообщил заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Андрей Плутницкий.

Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечается ежегодно 24 марта.

"Вот если брать результаты работы в нашей стране, то хочу отметить, за последние 11 лет смертность от туберкулеза у нас снизилась в три раза, заболеваемость в 2,5 раза, — сказал Плутницкий в ходе пресс-конференции в Москве.

Он добавил, что в 2024 году во всем мире произошло 1,2 миллиона смертей от туберкулеза, на протяжении десятилетий заболевание является важной проблемой, решением которой занимаются во всем мире.