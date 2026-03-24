В Новочеркасске начали возведение нового модульного центра обработки данных

По словам министра цифрового развития, ИТ и связи региона Алексея Копытова, ключевая задача ЦОД — обеспечить надёжное функционирование ключевых объектов связи, предоставить абонентам ЮФО высокоскоростной доступ в интернет и виртуальные вычислительные мощности. На территории центра разместят модули машинных залов, климатические системы, энергомодули и компоненты инженерных систем. Проектная документация предусматривает поэтапное наращивание полезной нагрузки: изначально построят четыре модуля с возможностью расширения до восьми.