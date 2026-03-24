Беспрозванных доложил Путину о росте рождаемости и новых школах в Калининградской области

Область одной из первых в России отменила критерии нуждаемости для многодетных семей. Это, а также увеличение выплат областного маткапитала в 2,5 раза, дало результат: суммарный коэффициент рождаемости, который падал с 2016 года, начал расти. В 2024 году он впервые превысил 1,2, в 2025-м достиг 1,217.