Беспрозванных доложил Путину о росте рождаемости и новых школах в Калининградской области

Губернатор Алексей Беспрозванных на встрече с президентом Владимиром Путиным 24 марта рассказал о социальном развитии Калининградской области. Главные темы — поддержка семей, строительство школ, переселение и подготовка к 80-летию области.
Область одной из первых в России отменила критерии нуждаемости для многодетных семей. Это, а также увеличение выплат областного маткапитала в 2,5 раза, дало результат: суммарный коэффициент рождаемости, который падал с 2016 года, начал расти. В 2024 году он впервые превысил 1,2, в 2025-м достиг 1,217.
«Наша задача теперь — этот рост поддерживать», — заявил губернатор.
В 2025 году в регионе ввели пять новых зданий образовательных учреждений: четыре школы на 2,6 тысячи мест и детский сад. Также открылись три ФОКа и бассейн. На укрепление материально-технической базы 107 образовательных организаций направили более 1 млрд рублей.
Благодаря решению президента, в Калининграде строят самую крупную школу в регионе на 1 725 мест. Объект планируют сдать к сентябрю 2027 года.
Растет интерес к переезду в Калининградскую область: в 2025 году переселились 1 768 человек. Среди них — репатрианты из Германии и Литвы.
В регионе реализованы объекты, которые поддержал президент: филиал Академии хореографии, Центральная музыкальная школа, филиал Третьяковской галереи, Высшая школа музыкального и театрального искусства, новый корпус Музея Мирового океана. В планах на 2026 год — завершение строительства кампуса БФУ им. Канта и филиала Большого театра.
Беспрозванных пригласил Путина на празднование 80-летия Калининградской области.