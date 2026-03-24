Мининфраструктуры: Создание региональной авиакомпании не актуально для Калининградской области

Власти отмечают, что сообщение обеспечивают все крупные перевозчики.

Власти считают неактуальным создание региональной авиакомпании для Калининградской области. Информацию об этом опубликовали представители министерства развития инфраструктуры в комментариях на странице губернатора Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

Региональные авиакомпании создают, чтобы в первую очередь обеспечивать авиаперевозки в отдалённые районы по внутрирегиональным маршрутам, которые не обслуживаются более крупными перевозчиками, это не актуально сейчас для нашего региона. Полёты между Калининградом и другими городами России, по оперативным сведениям министерства транспорта России, выполняют все крупные российские авиаперевозчики. Также на территории нашего региона есть основной авиаперевозчик «Северный ветер», — сообщили в министерстве.

Отметим, что компания «Северный ветер» является базовым перевозчиком в аэропорту «Храброво». В 2025 году она выполняла перелёты по 12 маршрутам.

До 2009-го основным перевозчиком на калининградском направлении являлась компания «КД авиа», которая часто устраивала распродажи на билеты. Слетать в Париж, Лондон, Рим, Милан, Тель-Авив и другие российские и зарубежные города можно было всего за 999 рублей. В 2009 году компания прекратила полёты и подала заявление о банкротстве.