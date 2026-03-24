Мининфраструктуры: Создание региональной авиакомпании не актуально для Калининградской области

Власти считают неактуальным создание региональной авиакомпании для Калининградской области. Информацию об этом опубликовали представители министерства развития инфраструктуры в комментариях на странице губернатора Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».
Региональные авиакомпании создают, чтобы в первую очередь обеспечивать авиаперевозки в отдалённые районы по внутрирегиональным маршрутам, которые не обслуживаются более крупными перевозчиками, это не актуально сейчас для нашего региона. Полёты между Калининградом и другими городами России, по оперативным сведениям министерства транспорта России, выполняют все крупные российские авиаперевозчики. Также на территории нашего региона есть основной авиаперевозчик «Северный ветер», — сообщили в министерстве.
Отметим, что компания «Северный ветер» является базовым перевозчиком в аэропорту «Храброво». В 2025 году она выполняла перелёты по 12 маршрутам.
До 2009-го основным перевозчиком на калининградском направлении являлась компания «КД авиа», которая часто устраивала распродажи на билеты. Слетать в Париж, Лондон, Рим, Милан, Тель-Авив и другие российские и зарубежные города можно было всего за 999 рублей. В 2009 году компания прекратила полёты и подала заявление о банкротстве.