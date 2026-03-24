С 1 сентября КМНС Хабаровского края смогут получать рыбу без заявочной кампании.

Председатель Союза обществ коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края Денис Сургут поднял вопрос об упрощении процедуры получения рыбы для традиционного вылова. Он отметил, что для представителей коренных народов рыболовство является основой жизни, однако существующая бюрократическая система создает излишние барьеры. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Губернатор Дмитрий Демешин сообщил хорошую новость: с 1 сентября 2026 года заявочный принцип на вылов рыбы для собственных нужд будет отменен. Большое количество документов, которые ранее требовались, станут не нужны. Однако есть условие: человек должен быть включен в единый реестр коренных малочисленных народов, чтобы исключить возможность злоупотреблений со стороны посторонних лиц.
«Я абсолютно убежден, что для ведения традиционного образа жизни надо предоставлять эту возможность, а не уводить всё в бюрократию. Убежден, что осенняя путина уже будет проходить спокойно», — заявил губернатор.
В завершение встречи представители коренных народов преподнесли главе региона кумолан от оленеводов Чумикана, обереги и русско-негидальский словарь, поблагодарив за поддержку. Губернатор, в свою очередь, отметил, что в крае создаются специальные туристические маршруты и сеть магазинов для реализации продукции коренных народов, чтобы их труд приносил доход и благополучие.