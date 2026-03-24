С 1 сентября КМНС Хабаровского края смогут получать рыбу без заявочной кампании.

Губернатор Дмитрий Демешин сообщил хорошую новость: с 1 сентября 2026 года заявочный принцип на вылов рыбы для собственных нужд будет отменен. Большое количество документов, которые ранее требовались, станут не нужны. Однако есть условие: человек должен быть включен в единый реестр коренных малочисленных народов, чтобы исключить возможность злоупотреблений со стороны посторонних лиц.