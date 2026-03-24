Красноярцы начнут получать официальные ответы на обращения по работе общественного транспорта

В Красноярске изменилась система приема обращений по работе общественного транспорта. Теперь все жалобы горожан будут рассматриваться в официальном порядке с обязательным письменным ответом заявителю. Ранее сообщения о работе автобусов, троллейбусов, электробусов и трамваев принимали диспетчеры МКУ «Красноярскгортранс» по телефону. Узнать результат проверки можно было только при повторном звонке спустя несколько дней. Новая система исключает такую практику, теперь обращения принимаются через портал «Госуслуги», а также на официальном сайте МКУ «Красноярскгортранс» в разделе «Обращения граждан». Кроме того, оставить жалобу можно через единый контакт-центр правительства края по номеру 122 — операторы оформят её в установленном порядке. Все поступившие обращения будут регистрироваться и рассматриваться в соответствии с федеральным законодательством. После проверки заявителю направят официальный письменный ответ. Прежний номер диспетчерской службы продолжит работать, однако его функция изменится: сейчас специалисты информируют горожан о новых правилах, а с 30 марта подключат автоинформатор. При этом изменения не затронули работу службы централизованного управления движением. Узнать расписание и время прибытия транспорта по-прежнему можно по телефону 256−84−00, где круглосуточно работают диспетчеры.