Искал полис в холодильнике: фельдшер скорой спас челябинца, распознав скрытый инсульт по поведению

Вызов поступил в городскую квартиру. Пациент сам открыл дверь и на первый взгляд не вызывал тревоги. Однако, по словам фельдшера ССМП Челябинска Дмитрия Микрюкова, мужчина отвечал односложно и жаловался, что «голова будто не своя» и он плохо спал.
Ситуация насторожила медика, когда пациент начал путаться в ответах: на вопрос, где он находится, мужчина уверенно сказал, что на даче, хотя находился дома. Пока супруга рассказывала, что подобное состояние у мужа впервые, из кухни донеслись странные звуки — оказалось, пациент искал страховой полис в холодильнике.
Фельдшер понял, что речь идёт не об усталости: мужчина потерял ориентацию во времени и пространстве, что является одним из признаков инсульта. Было принято решение о срочной госпитализации. Медик объяснил супруге ситуацию и попросил собрать вещи.
Мужчину оперативно доставили в больницу. После лечения и реабилитации его выписали домой.
