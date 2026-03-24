Искал полис в холодильнике: фельдшер скорой спас челябинца, распознав скрытый инсульт по поведению

В Челябинске фельдшер скорой помощи заподозрил инсульт у 63-летнего мужчины, несмотря на то, что внешне пациент выглядел нормально. Поводом для вызова стало общее недомогание, но внимательность медика помогла вовремя поставить диагноз и спасти человека.

Источник: Pchela.News

Вызов поступил в городскую квартиру. Пациент сам открыл дверь и на первый взгляд не вызывал тревоги. Однако, по словам фельдшера ССМП Челябинска Дмитрия Микрюкова, мужчина отвечал односложно и жаловался, что «голова будто не своя» и он плохо спал.

Ситуация насторожила медика, когда пациент начал путаться в ответах: на вопрос, где он находится, мужчина уверенно сказал, что на даче, хотя находился дома. Пока супруга рассказывала, что подобное состояние у мужа впервые, из кухни донеслись странные звуки — оказалось, пациент искал страховой полис в холодильнике.

Фельдшер понял, что речь идёт не об усталости: мужчина потерял ориентацию во времени и пространстве, что является одним из признаков инсульта. Было принято решение о срочной госпитализации. Медик объяснил супруге ситуацию и попросил собрать вещи.

Мужчину оперативно доставили в больницу. После лечения и реабилитации его выписали домой.

Важно помнить, что инсульт может проявляться не только очевидными симптомами, но и необычным поведением. В такие моменты решающую роль сыграет внимательность тех, кто рядом.

