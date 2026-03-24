Губернатор взял на контроль работу общественного транспорта в Хабаровском крае.

В ходе прямой линии жители края пожаловались на системные проблемы в работе общественного транспорта: несоблюдение графиков движения, отсутствие автобусов после 21:00, разрозненные тарифы, невозможность отследить маршруты через сервисы и антисанитарное состояние подвижного состава. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Губернатор Дмитрий Демешин признал справедливость этих претензий и заявил, что ставит вопрос на особый контроль. Он отметил, что сложившаяся конкурентная модель рынка, где услуги оказывают частные перевозчики разного масштаба, требует доработки. В тех случаях, где модель не работает, главы муниципальных образований должны забирать проблемные маршруты на себя.
«Нам надо усиливать контрольную функцию. Я это возьму на особый контроль», — подчеркнул губернатор, добавив, что ответственность за работу транспорта он намерен спрашивать непосредственно с глав муниципалитетов.