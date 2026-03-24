В Калининграде разработали особое меню для трех тысяч обитателей аквариумов

— Все рыбы у нас с характером, и под каждую приходится подстраиваться. Самые прожорливые — это паку и зебровая акула, поскольку они никому не дадут притронуться к пище, пока не наедятся сами. Иногда постояльцы аквариумов вредничают. Так, например, местная арапайма — тропическая пресноводная рыба — отказывалась питаться мидиями, пока ее не перевели на креветочное меню. Проявил характер и морской еж: ему наскучил одинаковый корм, он начал плеваться водой прямо из аквариума и клянчить другую еду. Пришлось отдельно разморозить для него мидию, — рассказала во время готовки корма Екатерина.