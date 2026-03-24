В Калининграде разработали особое меню для трех тысяч обитателей аквариумов

Сегодня в Янтарном крае можно наблюдать «великое рыбное переселение»: морские обитатели постепенно переезжают из старых музейных корпусов в новый стеклянный шар «Планета Океан» на набережной Петра Великого. Однако все это видовое многообразие нужно прокормить. За меню и рационом пристально следит команда профессиональных рыбоводов и сотрудников кормокухни. Корреспондент «РГ» пообщался с персоналом, узнал о любимых блюдах водных обитателей, их вкусах, предпочтениях и непростом темпераменте.
Стоило только зайти за кулисы больших и просторных аквариумов, как сразу возникло ощущение, будто попал на кухню ресторана. Повсюду — промаркированные ведра с заготовками, холодильники и морозильные камеры, наточенные ножи и разделочные доски. На стене — график кормления на неделю. Так, например, в понедельник кошачьи акулы и ленточная мурена лакомились кальмарами, во вторник актинии и ежи уплетали мидий и лангустинов, а в пятницу черноперую и белоперую акул угощали жирной рыбой.
Сотрудники музея Дарья и Екатерина, которые являются местными «поварами», с самого утра профессионально разделывали креветок, кету, скумбрию, нарезали слайсами тушки кальмара и замешивали специальный фарш.
Последний, к слову, выглядел весьма аппетитно. В составе фарша — минтай, креветки, мидии, брокколи или любая другая зелень, рачок гаммарус, красный перец, чеснок, витамины, желатин или агар-агар.
Рыбы уплетают его с удовольствием. Чеснок выглядит несколько инородно, однако его добавляют в качестве эффективной профилактики против различных заболеваний — прямо как у людей. На вопрос, не пробовали ли сотрудники музея жарить из него котлеты, они отшутились, что пока до такого не дошло.
— Все рыбы у нас с характером, и под каждую приходится подстраиваться. Самые прожорливые — это паку и зебровая акула, поскольку они никому не дадут притронуться к пище, пока не наедятся сами. Иногда постояльцы аквариумов вредничают. Так, например, местная арапайма — тропическая пресноводная рыба — отказывалась питаться мидиями, пока ее не перевели на креветочное меню. Проявил характер и морской еж: ему наскучил одинаковый корм, он начал плеваться водой прямо из аквариума и клянчить другую еду. Пришлось отдельно разморозить для него мидию, — рассказала во время готовки корма Екатерина.
Все это очень походит на поведение людей. Ведь мы тоже не хотим есть условную гречку на завтрак, обед и ужин. Поэтому рацион питания регулярно корректируется в зависимости от настроения и состояния здоровья гидробионтов.
На один аквариум может уйти целое ведро мидий. Фото: Денис Гонтарь.
Параллельно девушки готовили специальные банки для дайверов. Во время погружения в аквариум в них поступает вода через специальные отверстия, и корм не всплывает при открытии крышки. Это делают в целях безопасности: если не закрутить такой контейнер, то хищная мурена засунет туда голову и съест весь корм.
Особо вредных особей, которые не дают нормально поесть своим соседям, кормят индивидуально. В качестве примера рыбоводы привели растительноядных пираний паку, которые, словно пылесосы, затягивают в себя любой корм, попадающий в аквариум. Из-за этого им буквально закладывают еду в рот при помощи специального манипулятора.
Впрочем, не стоит полагать, что рыба ест каждый день. У каждого гидробионта свой график: кому-то достаточно двух приемов пищи в неделю, кого-то кормят через день. По словам специалистов, здоровая рыба — это голодная рыба. Иногда лучше не докормить, чем силком заталкивать корм в жителей аквариума. Это безопаснее и куда полезнее для их здоровья, поскольку позволяет поддерживать гидробионтов в тонусе.
Аквариумных рыб кормят исключительно свежими продуктами. Фото: Денис Гонтарь.
Как только рыба отказывается от еды, специалист делает пометку в специальном журнале. Если тенденция прослеживается на протяжении нескольких дней, то «больного» помещают в карантин, где за ним начинают пристально следить: берут различные соскобы, проводят бактериологические исследования. Чаще всего причина такого поведения кроется в стрессе, когда соседи по аквариуму подросли и начали бить несчастного изгоя.
— На данный момент в наших аквариумах живут около трех тысяч гидробионтов. Самое важное в адаптации — это, конечно, перевести рыбу на корм, которым она будет питаться после перехода из естественной среды обитания. Сначала их помещают в карантин, внимательно смотрят, насколько хорошо она питается. Если все в порядке, то рыбу переводят в аквариум, — рассказала главный инженер-рыбовод Музея Мирового океана Татьяна Аксенкина.
По словам эксперта, у каждого гидробионта свой режим питания. Он весьма разнообразный. Например, хищнику в один день могут дать поживиться салакой, а в другой — хеком. То же касается и травоядных, которые, ко всему прочему, не прочь пообедать фаршем и мидиями.
Корм для хищных пираний подвешивают за специальный крюк. Фото: Денис Гонтарь.
Посчитать, сколько денег тратят на такую кухню, нетрудно. Достаточно знать, что на один аквариум может уходить целое ведро мидий. А чтобы накормить семь акул, потребуются не менее двух килограммов рыбы. К этому следует прибавить различные фрукты и овощи, которые также входят в регулярный рацион: морковь, яблоки, бананы, виноград, тыква, салатные листья, морская капуста и многое другое. Меню, мягко говоря, недешевое.
Сейчас посмотреть на все многообразие рыб можно в аквариумах Главного корпуса калининградского музея, в «Планете Океан», а также в Морском выставочном центре в Светлогорске. Однако постепенно морских и речных обителей из Главного корпуса будут перемещать в большой стеклянный шар на набережной Петра Великого, чтобы они полностью заселили «Лабораторию жизни».
Кстати.
Если корм остается, то он отправляется на утилизацию. Давать рыбам вчерашние мидии, кальмары и креветки не будут, поскольку это является нарушением и может негативно сказаться на здоровье водных обитателей.