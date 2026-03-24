В Красногвардейском районе Оренбуржья прошел фестиваль рабочего спорта

Традиционный фестиваль рабочего спорта среди глав сельсоветов Красногвардейского района состоялся в Оренбургской области. Мероприятие прошло по госпрограмме «Спорт России», сообщили в районной администрации.
Заявки на участие в фестивале подали команды семи сельсоветов: Пролетарского, Плешановского, Подольского, Никольского, Пушкинского, Токского, а также сборная Дмитриевского и Нижнекристальского. Конкурсантам предстояло проявить свою силу, ловкость и выносливость в 10 видах спорта: мини-футболе, настольном теннисе, шашках, дартсе, гиревом спорте, волейболе, плавании, шахматах, армрестлинге, перетягивании каната.
По итогам соревнований лучшей в гиревом спорте, дартсе, настольном теннисе, перетягивании каната признана команда Подольского сельсовета. В шашках и волейболе победу одержали представители Пушкинского сельсовета. В мини-футболе и плавании первое место завоевала команда Плешановского, а в шахматах и армрестлинге — участники из Пролетарского сельсовета.
По результатам всех состязаний победителями стали представители Подольского сельсовета, второе место — у команды Плешановского сельсовета, а третье — у Пролетарского. Лучшим вручили дипломы, кубки и подарки.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.