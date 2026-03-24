Музей города Лесного в Свердловской области приобретет оборудование

Музейно-выставочный комплекс города Лесного в Свердловской области вошел в число победителей конкурсного отбора на техническое оснащение по нацпроекту «Семья». Учреждение закупит новую мебель и мультимедийное оборудование, сообщили в региональном минкультуры.
«Заявку на конкурсный отбор мы подавали не один раз, но, наконец, все получилось. Сегодня в музее уже начались первые мероприятия по освоению субсидии — проводится модернизация системы видеонаблюдения. Уже к концу марта будут заменены устаревшие аналоговые камеры на цифровые, заменены вышедшие из строя видеорегистраторы», — поделилась директор Музейно-выставочного комплекса Лесного Юлия Стригова.
Значительная часть средств пойдет на оснащение фондохранилища и экспозиционно-выставочное оборудование: шкафы, стеллажи, подиумы, витрины, стенды, кубы, стойки ограждения. Помимо этого, в планах приобрести мультимедийное оборудование для экспозиций. Сотрудники музея ожидают закупки трекового освещения, которое позволит заменить стандартное потолочное в постоянных экспозициях на профессиональное. Также планируется приобрести оборудование для организации доступной среды: инвалидную коляску, гусеничный подъемник и индукционные системы.
Отметим, что за последние 15 лет значимым направлением работы музея стали виртуальные проекты. Один из них стал лауреатом премии губернатора Свердловской области в музейной сфере. Развитию этого направления способствовала специфика территории: Лесной является закрытым городом, и виртуальные проекты помогают расширять его границы. При поддержке национального проекта музей планирует приобрести робота-экскурсовода, который будет работать в экспозиции «История города». В настоящее время ведется подготовка документов к закупке и работа над контентом для музейного помощника.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.