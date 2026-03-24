Музей города Лесного в Свердловской области приобретет оборудование

Отметим, что за последние 15 лет значимым направлением работы музея стали виртуальные проекты. Один из них стал лауреатом премии губернатора Свердловской области в музейной сфере. Развитию этого направления способствовала специфика территории: Лесной является закрытым городом, и виртуальные проекты помогают расширять его границы. При поддержке национального проекта музей планирует приобрести робота-экскурсовода, который будет работать в экспозиции «История города». В настоящее время ведется подготовка документов к закупке и работа над контентом для музейного помощника.