Первые спутники российской низкоорбитальной группировки связи «Бюро 1440» успешно выведены на орбиту. Как сообщает агентство ANNA NEWS, 16 космических аппаратов предназначены для создания системы высокоскоростного интернета с глобальным покрытием, низкой задержкой и высокой пропускной способностью.
Пуск ракеты-носителя состоялся в понедельник 23 марта в 20:24 по московскому времени. После старта очевидцы на северо-западе России засняли в небе характерную «космическую медузу».
Ранее военный корреспондент Александр Коц со ссылкой на главу Минцифры Максута Шадаева сообщал о готовности 16 спутников к выводу на орбиту в первом квартале 2026 года. Предполагается, что получившая название «Рассвет» группировка станет российским аналогом американской системы Starlink и после этапа опытной эксплуатации будет расширена до 300, а затем до 950 аппаратов. Ожидается, что система обеспечит скорость передачи данных до 1 Гбит/с в любой точке планеты.
Александр Коц высоко оценил преимущества запуска российской системы, отметив, что «лучше поздно, чем никогда». По мнению военкора, появление собственного спутникового интернета особенно актуально после того, как российские военные в зоне СВО столкнулись с проблемами доступа к Starlink из-за введенной Илоном Маском процедуры верификации терминалов. Коц подчеркивает надежность спутниковой связи по сравнению с оптоволоконными кабелями, которые могут быть повреждены при артобстрелах, а также ее стратегическую важность для будущих конфликтов.