Первые аппараты российского «Старлинка» запущены на орбиту. Видео

Александр Коц высоко оценил преимущества запуска российской системы, отметив, что «лучше поздно, чем никогда». По мнению военкора, появление собственного спутникового интернета особенно актуально после того, как российские военные в зоне СВО столкнулись с проблемами доступа к Starlink из-за введенной Илоном Маском процедуры верификации терминалов. Коц подчеркивает надежность спутниковой связи по сравнению с оптоволоконными кабелями, которые могут быть повреждены при артобстрелах, а также ее стратегическую важность для будущих конфликтов.