ПВО сбила 20 украинских дронов над российскими регионами

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Силы ПВО сбили 20 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило министерство обороны России.
«Двадцать четвертого марта текущего года в период с 8.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Минобороны РФ уточнило, что семь БПЛА сбили над территорией Белгородской области, шесть БПЛА — над территорией Брянской области, четыре БПЛА — над территорией Республики Крым, два БПЛА — над территорией Курской области и один БПЛА — над территорией Ростовской области.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше