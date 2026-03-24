Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде признали памятником «двуликий» дом на пересечении Фрунзе и Грига

До войны в здании находился ресторан.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде признали памятником дом на пересечении улиц Фрунзе и Грига. Главная ценность этого здания — в том, что оно сохранило следы разных исторических эпох. Соответствующий документ опубликован на портале региональной службы охраны объектов культурного наследия.

Кёнигсберг в лицах.

Как следует из документа, история этого места началась очень давно — ещё в XVII веке. В 1613 году здесь, на окраине Кёнигсберга, находилась местность Нойен Зорге — ряд жилых домов тянулся с запада на восток.

К концу XIX века ситуация изменилась: теперь в этом месте пролегла одна из главных улиц города — Кёнигштрассе (современная Фрунзе). А на ней развернулось активное строительство. Дом, о котором идёт речь, возвели между 1890 и 1895 годами — он стоял на пересечении с Аугусташтрассе (сейчас улица Грига). Мимо ходили конки, а с 1895 года — городские трамваи.

Фактически это был, как и сейчас, один угловой дом с разными подъездами. Но у каждого из них был отдельный адрес и отдельный хозяин. И люди — самое интересное в истории этого места.

Первое имя, которое появляется в документах, — Циммерман Бендиг, которому принадлежал дом № 85 по Кёнигштрассе. Сам хозяин жил по соседству. По роду занятий Бендиг был домовладельцем — в те времена это был надёжный способ обеспечить себе старость.

Перекрёсток, довольно оживлённый и сегодня, уже тогда был местом притяжения. На первом этаже здания работал ресторан: там останавливались пообедать, а может быть, и обсудить новости.

По соседству, в домах № 10 и 11 по Аугусташтрассе, властвовал фабрикант Бёрке. Квартиры у него снимали военные, профессора и преподаватели — вся интеллигенция старого Кёнигсберга.

Дом № 12 по Аугусташтрассе принадлежал пенсионеру Феслау. Об этом человеке известно немного: скорее всего, пожилой мужчина сдавал квартиры тем же военным, профессорам и чиновникам. Часть помещений занимало бюро специальной комиссии.

Шло время, но здание не менялось — к примеру, ресторан на первом этаже просуществовал аж до 1941 года. В эти годы им уже управлял другой человек — торговец Циммерлигкайт, живший тут же.

Последняя владелица дома, которую удалось найти в документах, — фрау Пассауэр. В 1941 году она уже не жила в Кёнигсберге, а зданием занимался Циммерлигкайт. Сама домовладелица переехала в Эбенроде — сейчас это город Нестеров.

Можно только гадать, почему она покинула город: может быть, чувствовала, что надвигается беда, или просто решила доживать свои дни в тихом месте. В любом случае, в апреле 1945 года, когда начался штурм Кёнигсберга, её там уже не было.

А бои на Кёнигштрассе шли ожесточённые, и дом получил серьёзные повреждения. Но, в отличие от многих, после войны его не разобрали: в 50-е в здании прошёл ремонт и туда заселились новые жильцы.

«Двуликий» дом.

Архитекторы послевоенного времени не стали копировать утраченный декор. Часть здания, выходящую на улицу Фрунзе, отреставрировали, сохранив барочные элементы: лепные архивольты над окнами, балюстрады и фигурные щипцы.

А вот фасад, обращенный к улице Грига, перестроили заново и декорировали уже в стиле советского классицизма. Там появились строгие пилястры, модильоны с растительным узором, а в оформлении капителей вдруг возникли элементы советской символики.

Так дом получил два лица. Одно связано с довоенным Кёнигсбергом, другое — с первыми годами советской власти.

Небольшие изменения с ним случались и в XXI веке: в 2020-м на доме заменили лепной декор, а на фасадах появились дополнительные двери, перестроенные из окон. Исторические дверные заполнения к этому времени были утрачены полностью, окна — частично.

Сегодня это Г-образное здание с шестью фасадами, подвалом и необустроенным чердаком. В нём 47 квартир — вероятно, некоторые из них ещё помнят и фабриканта Бёрке, и профессоров кайзеровской Германии, и ресторанную суету.

Сейчас здание внесено в реестр объектов культурного наследия с формулировкой «памятник». В документе говорится: «Объект является образцом застройки улицы конца XIX века, является архитектурной доминантой в исторической застройке. Изменения, внесённые в процессе послевоенного восстановления здания, отражают тенденцию архитектуры и градостроительства того периода». Проще говоря, это своеобразный срез истории города.

