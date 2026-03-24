В Самаре хотят переименовать остановку на улице Неверова

Изменения в реестр муниципальных маршрутов хотят внести в Самаре. Это связано с изменением названия одной из автобусных остановок, проект об этом подготовили в мэрии.
Планируется переименовать остановку на улице Неверова, которая расположена недалеко от железнодорожного вокзала. Сейчас она называется «Перекидной мост». Новое название, которое предлагают, — «Железнодорожная станция Самара».
С этой остановки можно уехать на маршрутах № 3 (ездит по кольцу от Речной) и № 13 (Речная — Губернский рынок). Именно информацию о них и нужно скорректировать в реестре маршрутов.
