Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре хотят переименовать остановку на улице Неверова

В Самаре планируют внести изменения в реестр муниципальных маршрутов.

Источник: Комсомольская правда

Изменения в реестр муниципальных маршрутов хотят внести в Самаре. Это связано с изменением названия одной из автобусных остановок, проект об этом подготовили в мэрии.

Планируется переименовать остановку на улице Неверова, которая расположена недалеко от железнодорожного вокзала. Сейчас она называется «Перекидной мост». Новое название, которое предлагают, — «Железнодорожная станция Самара».

С этой остановки можно уехать на маршрутах № 3 (ездит по кольцу от Речной) и № 13 (Речная — Губернский рынок). Именно информацию о них и нужно скорректировать в реестре маршрутов.

Ранее самарцы выбрали название новой автобусной остановки в Крутых Ключах.