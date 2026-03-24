Нижегородская полиция выдала балерине из Японии вид на жительство в России

Источник: Живем в Нижнем

Балерина из Японии, которая работает в Нижегородском театре оперы и балета, получила вид на жительство в России. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Иностранцам в торжественной обстановке вручили разрешения на временное проживание. Граждане Канады и Японии получили вид на жительство по указу президента о поддержке иностранцев, разделяющих российские нравственно-духовные ценности.

Гражданка Японии Харука Такеми живет в России с 14 лет — за это время она выучила русский язык и состоялась как профессиональная балерина.

Разрешительные документы также получил Натанаэль Александр Спарроу из Канады. Он приехал в Россию осенью 2025 года для получения высшего образования по антропологии. В итоге он решил строить карьеру в РФ.

Напомним, канадцы Фейнстра возвращаются в Нижегородскую область после отпуска.

