Путин и Беспрозванных обсудили трудоустройство калининградцев, вернувшихся с СВО

— Сегодня 81 процент ребят, которые вернулись со специальной военной операции, у нас трудоустроены, — сообщил Алексей Беспрозванных. — Оставшиеся 19 процентов проходят адаптацию, реабилитацию, готовятся. С каждым мы на связи. В 2025 году 3,2 миллиарда рублей мы выделили на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей. Это практически в два раза больше, чем в 2024 году. И, безусловно, одно из ключевых направлений — это как раз поддержка с точки зрения стандарта региональных мер, где мы разработали [более] 30 видов мер, связанных с выплатами и льготами.