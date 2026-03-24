Путин и Беспрозванных обсудили трудоустройство калининградцев, вернувшихся с СВО

Поддержку участников специальной военной операции и членов их семей Алексей Беспрозванных назвал ключевой задачей. На встрече с президентом Владимиром Путиным губернатор рассказал о том, как ведется работа в Калининградской области.
— Сегодня 81 процент ребят, которые вернулись со специальной военной операции, у нас трудоустроены, — сообщил Алексей Беспрозванных. — Оставшиеся 19 процентов проходят адаптацию, реабилитацию, готовятся. С каждым мы на связи. В 2025 году 3,2 миллиарда рублей мы выделили на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей. Это практически в два раза больше, чем в 2024 году. И, безусловно, одно из ключевых направлений — это как раз поддержка с точки зрения стандарта региональных мер, где мы разработали [более] 30 видов мер, связанных с выплатами и льготами.
Медицинской реабилитацией участников СВО в регионе занимается единственный центр «Новые горизонты». Сегодня его пропускная способность — 700 человек.
— Мы приняли решение о том, что нам нужно расширять этот центр, — сказал Алексей Беспрозванных. — Сделали проектно-сметную документацию, получили положительное заключение государственной экспертизы и хотим достроить еще один, уже более современный корпус дополнительно на 50 койко-мест. И это добавит еще пропускную способность порядка 500 человек в год.
Из бюджета области на строительство выделяется порядка 400 миллионов рублей при общей стоимости 1,9 миллиарда. Глава региона обратился к президенту за поддержкой с точки зрения совместного строительства корпуса.