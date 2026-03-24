Нижегородцы старше 65 лет могут бесплатно сделать вакцину от пневмококка

Поливалентная вакцина уже поступила во все региональные медучреждения.

Источник: Нижегородская правда

Жители Нижегородской области могут пройти бесплатную вакцинацию от пневмококковой инфекции. Поливалентная вакцина уже поступила во все региональные медучреждения, рассказал главный редактор ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.

Прививка рекомендована пожилым нижегородцам, людям с заболеваниями легких, сердца, сахарным диабетом и лишним весом. Уточнить наличие вакцины и показания к вакцинации можно у врача отделения профилактики или у участкового терапевта.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что 14 тысяч нижегородцев заболели ОРВИ.