Нижегородцы старше 65 лет могут бесплатно сделать вакцину от пневмококка

Жители Нижегородской области могут пройти бесплатную вакцинацию от пневмококковой инфекции. Поливалентная вакцина уже поступила во все региональные медучреждения, рассказал главный редактор ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.
Прививка рекомендована пожилым нижегородцам, людям с заболеваниями легких, сердца, сахарным диабетом и лишним весом. Уточнить наличие вакцины и показания к вакцинации можно у врача отделения профилактики или у участкового терапевта.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что 14 тысяч нижегородцев заболели ОРВИ.