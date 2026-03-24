Телефонные мошенники проникли в сферу ЖКХ

Например, мошенники информируют своих жертв о переплате за отопление. Для возврата средств необходимо перейти по ссылке из СМС-сообщения. Как итог — взлом банковских приложений и потеря денег или аккаунта на «Госуслугах», где можно быстро оформить кредит. Действительно, перерасчет возможен, но только если в квартире было холодно или на долгое время отключали отопление. В этих случаях согласно правилам предоставления коммунальных услуг, утвержденным постановлением правительства РФ № 354, сумма в квитанциях снижается, причем переплаченные деньги, как правило, засчитывают при формировании платежек за следующий отчетный период. Другой вариант — получение наличными в кассе ресурсоснабжающей организации. Онлайн-возврат не предусмотрен.