Телефонные мошенники проникли в сферу ЖКХ

Аферисты все чаще прячутся под личиной не службы безопасности банка, не силовиков, грозящих уголовной ответственностью, а работников жилищно-коммунальной сферы. Как рассказали в министерстве информационного развития и связи Пермского края, таких злоумышленников появляется все больше, а схемы обмана становятся все изощреннее.
Подобные махинации очень опасны, ведь люди даже не догадываются, что попались на удочку нечистых на руку граждан. Преступники, маскируясь под сотрудников управляющих компаний, предлагают решить различные бытовые вопросы, не вызывающие подозрений, или просто пользуются невнимательностью потребителей.
Онлайн-возврат переплаченных за отопление денег не предусмотрен.
Например, мошенники информируют своих жертв о переплате за отопление. Для возврата средств необходимо перейти по ссылке из СМС-сообщения. Как итог — взлом банковских приложений и потеря денег или аккаунта на «Госуслугах», где можно быстро оформить кредит. Действительно, перерасчет возможен, но только если в квартире было холодно или на долгое время отключали отопление. В этих случаях согласно правилам предоставления коммунальных услуг, утвержденным постановлением правительства РФ № 354, сумма в квитанциях снижается, причем переплаченные деньги, как правило, засчитывают при формировании платежек за следующий отчетный период. Другой вариант — получение наличными в кассе ресурсоснабжающей организации. Онлайн-возврат не предусмотрен.
Информация о замене домофонов или установке шлагбаума также может оказаться ловушкой. Для якобы активации новых устройств лжеуправдомы просят жильцов назвать код из СМС-сообщения, который на самом деле подтверждает вход в банковское приложение или на «Госуслуги». Стоит помнить: ключи от домофона и брелоки от шлагбаума не требуют дистанционной активации и не имеют привязки к владельцу той или иной квартиры. Если шлагбаум открывается по звонку, телефонные номера добавляются в базу данных при обращении в управляющую организацию.
Еще одной распространенной схемой мошенничества в сфере ЖКХ является проверка счетчиков. Аферисты сообщают жильцам о пропуске срока поверки приборов учета. Чтобы оформить вызов мастера для осмотра счетчика и подтверждения его работоспособности, нужно опять-таки назвать код из СМС или персональные данные. При этом есть возможность самостоятельно уточнить срок поверки в паспорте прибора или в приложении «Госуслуги Дом». Эксперты не советуют доверять и телеграм-ботам, извещающим, что собственник жилья вовремя не передал показания. В подобных сценариях также запрашивают персональные данные — они становятся ключом для проникновения в личный кабинет портала «Госуслуги».
Кроме того, в лапы проходимцев можно попасть через поддельные квитанции. Они приходят как в почтовый ящик, так и на электронную почту. Злоумышленники умудряются подделывать реквизиты для оплаты услуг ЖКХ, поэтому следует внимательно проверять сведения, прежде чем совершить платеж, к примеру, в банковском приложении, где отображается, на чей счет и за что зачисляются деньги.
В региональном министерстве информационного развития и связи рассказали о несложных способах защиты от действий лжеуправдомов: в частности, необходимо установить самозапрет на кредиты и займы, ограничить сделки с недвижимостью без личного участия, а также создать доверенный контакт на «Госуслугах». А в каждом подозрительном случае лучше посоветоваться с близкими.