В Музее изобразительных искусств установили тактильные станции для незрячих посетителей

В Музее изобразительных искусств Калининграда поставили новые тактильные станции для незрячих и слабовидящих посетителей. Всего их пять, они рассказывают об архитектуре музейного здания и его ключевых элементах. Об этом сообщает пресс-служба музея.
«Рельефные модели точно повторяют фрагменты фасада, окон, башенных часов, создана и 3D копия льва-щитодержателя, фрагмент аркады галереи дополнен NFC-меткой, включающей тифлокомментарий. Все станции снабжены сопроводительным текстом на шрифте Брайля», — говорится в сообщении.
Такие станции поставили после победы музея в грантовом конкурсе благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт».
Ранее в музее были установлены тактильные станции в постоянных экспозициях «Калининград-Кёнигсберг: мост над временем» и «Город Гофмана. Тайны двух миров».