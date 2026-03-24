Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Музее изобразительных искусств установили тактильные станции для незрячих посетителей

Они рассказывают об архитектуре старинного здания кёнигсбергской биржи.

Источник: Комсомольская правда

В Музее изобразительных искусств Калининграда поставили новые тактильные станции для незрячих и слабовидящих посетителей. Всего их пять, они рассказывают об архитектуре музейного здания и его ключевых элементах. Об этом сообщает пресс-служба музея.

«Рельефные модели точно повторяют фрагменты фасада, окон, башенных часов, создана и 3D копия льва-щитодержателя, фрагмент аркады галереи дополнен NFC-меткой, включающей тифлокомментарий. Все станции снабжены сопроводительным текстом на шрифте Брайля», — говорится в сообщении.

Такие станции поставили после победы музея в грантовом конкурсе благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт».

Ранее в музее были установлены тактильные станции в постоянных экспозициях «Калининград-Кёнигсберг: мост над временем» и «Город Гофмана. Тайны двух миров».