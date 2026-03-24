Сезон мошки в Волгоградской области начнется позже обычного

— Давайте рассуждать логически. В этом году в Волжско-Камском регионе было очень много снега. В некоторых уголках региона он даже не до конца растаял, — рассказывает волгоградский ихтиолог Сергей Яковлев. — При таком обилии осадков мы можем рассчитывать на большое количество воды, и, значит, паводок будет длиться однозначно дольше, чем в прошлом году. Из этого всего следует простой вывод — сезон гнуса, который вылетает уже на спаде половодья, скорее всего, начнется даже позже обычного. Ни о каких фальстартах речи пока не идет.