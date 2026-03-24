В Златоусте Челябинской области обновили центр соцпомощи «Родные ладошки»

В центре работают психологи, логопеды, дефектологи, инструкторы лечебной физической культуры, медицинские сестры по массажу, музыкальный руководитель. СМФЦ функционирует по двум направлениям. Первое — дневное пребывание для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Можно привести ребенка утром или после обеда, пока родители работают. С детьми занимаются, развивают их, помогают адаптироваться. Второе направление — временный приют для семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, для этого в центре обустроены две жилые квартиры. Все услуги предоставляются бесплатно.