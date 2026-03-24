В Златоусте Челябинской области обновили центр соцпомощи «Родные ладошки»

Центр социальной помощи семье и детям «Родные ладошки» открылся после капитального ремонта в городе Златоусте Челябинской области в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Пространство на улице Макаренко обновили, оснастили техникой и обставили мебелью, сообщили в администрации Златоустовского городского округа.
«Перед министерством социальных отношений стоит задача — поддерживать семьи с детьми. Особое внимание мы уделяем помощи детям-инвалидам. С начала года были открыты два семейных многофункциональных центра в Челябинской области, “Родные ладошки” — это третье учреждение. А всего в регионе уже создано семь СМФЦ», — отметил заместитель губернатора Вадим Евдокимов.
В центре работают психологи, логопеды, дефектологи, инструкторы лечебной физической культуры, медицинские сестры по массажу, музыкальный руководитель. СМФЦ функционирует по двум направлениям. Первое — дневное пребывание для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Можно привести ребенка утром или после обеда, пока родители работают. С детьми занимаются, развивают их, помогают адаптироваться. Второе направление — временный приют для семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, для этого в центре обустроены две жилые квартиры. Все услуги предоставляются бесплатно.
«Благодаря именно таким центрам, как “Родные ладошки”, которые открыты абсолютно для всех семей с детьми, нам удается эффективно решать задачи по семьесбережению. Планируется, что только в этом году центр окажет семьям более 23 тысяч услуг, и постепенно количество услуг будет расти», — прокомментировала министр социальных отношений Челябинской области Наталья Лугачева.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.