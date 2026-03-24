Новую набережную создадут у Октябрьского моста в Красноярске

Власти Красноярска намерены приступить к созданию современного общественного пространства в Ленинском районе. О планах превратить прибрежную территорию у Октябрьского моста в полноценную зону для прогулок и отдыха заявил мэр Сергей Верещагин в ходе сессии Горсовета 24 марта.
По словам главы города, подрядчикам предстоит фактически с нуля обустроить новый участок набережной вдоль Енисея.
Объект расположится с противоположной стороны от гипермаркета «Окей», вблизи жилых домов по улице Крайняя.
Согласно проектной документации, на этом месте появятся несколько функциональных зон. Горожане смогут отдыхать в тихих зонах, гулять с детьми на специализированных площадках, где установят качели и необычный аттракцион, стилизованный под рыбацкую сеть. Также для посетителей обустроят смотровую площадку с видом на водную гладь.
